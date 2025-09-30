Определена лучшая специя для защиты от рака

Когда речь идёт о здоровом питании, нельзя недооценивать важность небольших изменений. Например, вы можете добавлять в любимые блюда и напитки куркуму, которая снижает риск развития онкологии. Это подтверждают и научные исследования.

Помощь в борьбе с воспалением. Куркума уменьшает хроническое (длительное) воспаление и защищает от развития рака.

Защита клеток. В течение дня наш организм вырабатывает свободные радикалы. Слишком большое количество этих соединений может привести к онкологии, повреждая клетки и их ДНК. Употребление в пищу продуктов, в которых много антиоксидантов (в том числе куркумы), помогает с этим бороться.

Поддержание здоровья кишечника. Куркумин в куркуме снижает вероятность развития рака за счёт укрепления микробиома кишечника. Это улучшает пищеварение, уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.