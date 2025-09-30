В России создадут движение «За медицину здорового долголетия»

Региональное движение "За медицину здорового долголетия" создадут в России: регионы будут формировать выездные бригады, которые должны будут выезжать в коллективы и населенные пункты и вести просветительскую работу. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

© unsplash

«‎Целью движения является содействие формированию и продвижению среди населения медицины здорового долголетия и здоровьесберегающих технологий, включая культуру здорового долголетия, в целях охраны здоровья жизни», — сказала она на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения "За медицину здорового долголетия".

В рамках движения регионы будут формировать выездные бригады, которые должны выезжать в коллективы и населенные пункты и вести просветительскую работу. Кроме медицинских работников в них войдут деятели культуры, лидеры общественного мнения, общественные деятели, которые смогут мотивировать человека к изменению образа жизни.

Также высшим исполнительным органом субъектов РФ должен быть создан Совет движения, возглавляемый губернатором или его заместителем.

«‎Состав тех, кто должен входить в совет, он должен быть представлен самыми разными отраслями. И, конечно, каждый в своей сфере должен на доступном языке уметь рассказать, что такое, с его точки зрения, здоровое долголетие. Здесь очень важно достучаться, в том числе для молодых людей, которые представляют для нас с вами будущий потенциал. В том числе потенциал для демографического развития, для приумножения нашей страны», — подчеркнула вице-премьер.

Координатором движения будет аппарат правительства под руководством Голиковой. Оператором движения определен Росконгресс.