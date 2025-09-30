Перечислены полезные свойства чая

Старение - неизбежная часть нашей жизни. К счастью, его можно замедлить благодаря полезным привычкам. Например, употреблению чая.

Вот какими полезными для здоровья свойствами обладает чёрный чай.

Содержит мощные антиоксиданты. Они снижают риск развития болезней сердца, рака, замедляют биологическое старение.

Защищает здоровье сердца. Полифенолы в чае помогают предотвратить развитие атеросклероза. Также при регулярном употреблении этого напитка снижается уровень холестерина, кровяное давление, начинает лучше работать сердце, уменьшается его воспаление, поддерживается эндотелиальная функция.

Защищает от ожирения. Согласно результатам одного исследования, употребление улуна приводит к увеличению окисления жиров на 20% в течение суток.

Помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Чай улучшает контроль уровня сахара в крови, снижает вероятность развития диабета 2 типа. В ходе одного исследования было обнаружено, что у китайцев, которые регулярно пили чёрный чай, был на 45% ниже риск развития диабета.

Поддерживает здоровье мозга. Галлат эпигаллокатехина (EGCG) в зелёном чае улучшает работу мозга. Регулярное употребление этого сорта чая также защищает от деменции.

