Диетолог рассказал, сколько в день можно пить сладкого чая

Людям с ожирением и диабетом сладкое вообще противопоказано - только по праздникам, заявила НСН Анна Белоусова.

© ТАСС

Здоровому человеку допустимо съедать одну-две конфетки в день к чаю и какой-нибудь пряник, заявила НСН диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Согласно опросу, 38% россиян ежедневно едят сладкое. Такие данные приводятся в исследовании компаний «Купер» и «Онин», пишет ТАСС. Женщины это делают чаще мужчин — 48% против 32% соответственно. Также выяснилось, что 57% опрошенных любят шоколад, на втором месте мороженое (45%), а замкнули тройку пирожные и торты (34%). Белоусова назвала эту статистику тревожной.

«Это действительно тревожные данные, учитывая ситуацию с ожирением в России. На самом деле возникает достаточно много проблем со здоровьем, если человек переедает сладкого. Совсем отказываться от него без острых показаний, таких как сахарный диабет или очень большой вес, не стоит, но можно посмотреть в сторону сладких фруктов, сухофруктов. Но ни конфет, ни тортиков, где сочетаются углеводы и жир. Здоровому человеку, у которого нет проблем с лишним весом, с углеводным обменом съесть одну-две конфетки в день к чаю или пряничек какой-нибудь – это не критично. Особенно если он более-менее подвижен, то есть калории сжигаются. Все-таки наш головной мозг, поперечно-полосатая мускулатура и эритроциты требуют именно глюкозы. Иногда она нужна быстро, и сладкое выручает», — рассказала она.

По словам диетолога, людям с ожирением и другими сопутствующими проблемами допустимо есть максимум одну конфету в день.

«Если у человека есть проблемы со стороны углеводного отмена, то это буквально одна конфетка в день, либо вообще перенести сладкое в разряд праздничных блюд, как было при Советском Союзе. Торт на праздник, причем воскресенье – это не праздник. И если хотите фишку: ведется очень крупное мировое исследование, где исследуется связь различных продуктов с так называемыми болезнями века. В 2002 году были обнародованы промежуточные результаты – ученые доказали 100% связь между сахаром и кариесом», — подытожила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждый второй россиянин может столкнуться с ожирением к 2030 году, если не изменить отношение к здоровью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».