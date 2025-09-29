51-летняя женщина рассказала, как ей удалось сбросить 39 килограммов

Весившая 114 килограммов жительница британского графства Норфолк не смогла прокатиться на лошади и похудела на 39 килограммов. Свою историю она рассказала Need To Know.

51-летняя Клэр Хант с детства имела склонность к полноте и большую часть жизни сидела на различных диетах. Она впервые стала матерью в 30 лет и с тех пор постоянно набирала вес. Женщина ела фастфуд, могла за вечер съесть большую пачку чипсов и печенья. С годами она все хуже себя чувствовала, однако просто заедала все тревоги по поводу лишнего веса.

В 2020 году Хант решила начать вести здоровый образ жизни. Это случилось после того, как она отправилась покататься на лошадях с родными. Однако из-за лишнего веса ей не разрешили сесть на животное. Вознамерившись похудеть, британка стала вегетарианкой, но все равно ела слишком много обработанной пищи и почти не сбрасывала вес. В мае 2024 года она начала считать калории и записалась в спортзал.

Только тогда женщина увидела реальные изменения. За полтора года она сбросила 39 килограммов. Теперь британка занимается спортом пять дней в неделю и каждый день пробегает по пять километров. Сейчас она весит около 75 килограммов — меньше, чем за всю свою взрослую жизнь. Ее физическое и психологическое здоровье значительно улучшилось.

Хант рассказала, что раньше практически не выходила из дома и перестала общаться со старыми приятелями. Сбросив вес, она снова обрела уверенность в себе, завела новых друзей и восстановила отношения со старыми.

«Я с нетерпением жду, чего еще смогу достичь. Для меня все это было в большей степени связано с мышлением, чем с едой. Но понадобилось некоторое время, чтобы понять это», — рассказала Хант.

