Как утягивающее белье влияет на тело и здоровье

Утягивающее белье громко обещает «плюс уверенность минус сантиметры», но на практике часто дает обратный эффект. Временный визуальный результат покупается ценой сдавленного дыхания, нарушенной циркуляции и постоянного дискомфорта. Терапевт Евгений Митрюхин рассказал, что именно происходит с телом и пять причин отказаться от ежедневной «брони».

Сжимает диафрагму и меняет дыхание

Плотные корсажи и шорты с высоким поясом поднимают органы брюшной полости вверх. Диафрагма двигается хуже, вдох становится поверхностным, к вечеру появляется усталость и ощущение комка в груди.

«У активных людей к этому добавляется одышка на лестнице и головная боль из-за нехватки кислорода. Если носить утяжку часами, тело „учится“ дышать грудью, а мышцы кора слабеют. Внешне это незаметно, но к концу недели накапливается разбитость и раздражительность», — объясняет врач.

Замедляет кровоток и лимфодренаж

Сильное сжатие пережимает поверхностные вены и лимфатические сосуды в зоне талии, бедер и паха. Результат — ощущение холода в ногах, покалывание, отечность к вечеру. На чувствительной коже быстрее появляются сосудистые звездочки, а у склонных к варикозу дискомфорт усиливается уже через пару часов. Лимфе сложнее уносить продукты обмена, поэтому после снятия белья вы можете заметить «полосы» и пастозность, которые держатся дольше, чем хотелось бы.

Раздражает кожу и нарушает микробиом

Синтетические плотные полотна создают парниковый эффект.

«Влага не уходит, трение усиливается, кожа краснеет и зудит. На линии резинок появляются микротрещины, в которых легко поселяются бактерии. У кого-то это заканчивается фолликулитом, у кого-то — обострением дерматита. Если есть склонность к вросшим волоскам, ситуация ухудшается. Постоянное трение в зоне живота и бедер еще и делает кожу визуально более рыхлой из-за хронического раздражения», — говорит врач.

Сбивает работу пищеварения

Любое тугое утягивание давит на желудок и петли кишечника. Отсюда изжога после еды, отрыжка, тяжесть, усиление газообразования. У людей со склонностью к рефлюксу симптомы вспыхивают особенно быстро, а у тех, кто и так ест на бегу, добавляется спазм. Плюс психологический фактор. Когда живот «застегнут», вы едите меньше осознанно, но чаще срываетесь вечером, потому что весь день жили в режиме запрета.

Дает ложную «осанку» и ослабляет мышцы

Кажется, что утяжка собирает корпус и помогает держать спину. На деле ткань берет на себя работу мышц, и они выключаются. Чем дольше вы носите тугое белье, тем меньше кор включается в повседневных движениях. Внешне это проявляется так: без «брони» хочется сутулиться, поясница ноет, к вечеру хочется лечь и не вставать. Получается замкнутый круг — чтобы выглядеть подтянутой, вы снова надеваете утяжку, а мышцы с каждым днем работают все меньше.

Чем заменить утяжку без потери эффекта

Выбирайте гладкие, но не сдавливающие базовые комплекты с высоким, мягким поясом, они визуально выравнивают силуэт и не мешают дыханию. Юбка или брюки с формующим, но эластичным поясом и правильной длиной делают больше, чем самый жесткий корсет.

Поддерживайте тонус через привычки, а не через сжатие: дыхание животом, короткая разминка для кора, прогулка после еды. Для особых случаев выбирайте мягкий контроль локально — платье-комбинация с дублированием по животу или бюстье с гладкими краями дает ровный контур без удушья.

Работайте со стилем — монохром, вертикали, плотные ткани, V-вырез, правильная длина зрительно стройнят безопаснее и эффектнее.