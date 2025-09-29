Что делать, если вас укусило животное

При укусе животного в первую очередь необходимо тщательно промыть рану проточной водой с мылом. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская, пишет РИАМО.

По словам специалиста, такая мера поможет минимизировать количество вирусов, оставшихся в тканях. Затем следует обработать края раны антисептическим раствором и наложить стерильную повязку.

Немаловажным является скорейшее обращение за медицинской помощью. Врач проведет диагностику и оценит риск заражения бешенством, а затем назначит соответствующую терапию. Лечение включает назначение антирабической вакцины, стимулирующей выработку защитных антител, и, при необходимости, инъекцию специфического иммуноглобулина, содержащего готовые антитела.

Иммуноглобулин вводится непосредственно в область раны и прилегающие ткани, создавая пассивный иммунитет на начальном этапе. Сама вакцинация проводится по установленной схеме, с выполнением нескольких прививок в плечо или подкожно, в зависимости от выбранного препарата. Важно соблюдать установленный график прививок, так как только полный курс обеспечивает надежную защиту от вируса бешенства.

