Как эмоции, убеждения и среда формируют наш аппетит — и что с этим делать

Понимание этой связи помогает перестать «бороться» с телом и начать работать с глубинными причинами. Подробнее эту тему RuNews24.ru обсудил с Мариной Крайник, экспертом по снижению веса.

Сознательное и бессознательное. Мы можем осознанно ставить цели, но значительная часть решений продиктована подсознанием: привычками, страхами, установками и прошлым опытом.

Эмоции и еда. Стресс, скука, тревога нередко запускают «автоматическое» переедание. Еда выступает быстрым, но временным способом саморегуляции.

Убеждения и идентичность. Фразы «у нас в семье все полные», «с возрастом худеть бессмысленно» становятся самосбывающимися сценариями, поддерживая прежнюю стратегию поведения.

Среда и ритуалы. Триггеры (дом угощений, поздние сериалы, «за компанию») закрепляют циклы: стимул — привычка — вознаграждение.

«Все, кто хоть немного разбирается в психологии, знают, что нашими поступками и мыслями руководят сознательное и бессознательное. Причем на долю бессознательного выпадает гораздо больше. Психологи считают, что около 80% наших мотивов и желаний, так или иначе, диктуются подсознанием и заложенными в нем установками, инстинктами, психологическими травмами, предубеждениями, стереотипами и т.д.», - поделилась эксперт Марина Крайник.

Пока нам кажется, что мы управляем своим поведением, подсознание тихонько разговаривает с нами на своем языке тревоги, интуиции, ощущений, догадок, фантазий, снов. Под его воздействием мы незаметно меняем стратегию действий, принимаем определенные решения, позволяем или не позволяем себе что-либо делать.

Бывает, что человек всеми силами старается похудеть: и питание свое изменил, и режим приема пищи отрегулировал, и отказался от ночных трапез, и фитнесом занялся, а лишний вес упорно стоит на месте или постоянно прыгает, не позволяя расслабиться. Какая-то непреодолимая сила удерживает его в привычной весовой категории.

Если разобраться детально, то окажется, что противодействие вызвано определенными убеждениями и стереотипами этого человека, его установками и привычками, идущими из детства, травмами юности и навязанной линией поведения. Он не может преодолеть свой лишний вес, потому как не проработал деструктивные установки в своей голове, не навел порядок в своих мыслях и чувствах, не достиг внутренней гармонии.

«Предлагаю вам сделать упражнение. Напишите ручкой на бумаге 30 убеждений, препятствующих стройности. Да, да, я не оговорилась. Минимум 30! Что это может быть, просто подскажу вам чужие примеры: - у меня в роду все были полные, - с возрастом все набирают вес, - стройнеть сложно. И так далее. Осознание — это первый и очень важный шаг на пути к стройной и счастливой жизни. А что дальше я расскажу в следующей статье», - поделилась Марина Крайник методом.

Заметьте триггеры. Отмечайте, что запускает переедание: эмоция, время суток, место, люди. Одно изменение в среде (например, убрать «быстрые» перекусы с видных мест) часто снижает импульсивные решения.

Переформулируйте убеждения. Напротив каждого ограничивающего тезиса запишите альтернативу: «Стройнеть сложно» → «Стройность — это навыки, которым можно научиться шаг за шагом».

Заменяйте, а не запрещайте. Вместо «нельзя сладкое» — «когда тянет на сладкое, сначала выпиваю стакан воды и выбираю фрукт/йогурт». Конкретные правила снижают внутреннее сопротивление.

Поддерживайте эмоции иначе. Составьте «антистресс-список» из 5–7 быстрых способов разрядки: короткая прогулка, дыхание 4–6, звонок другу, музыка, растяжка.

Малые шаги и учет прогресса. Один фокус на неделю: завтрак каждый день, 10 минут ходьбы после ужина, дневник питания без подсчета калорий. Отмечайте выполненные пункты — это укрепляет новую идентичность.

Берегите сон и ритм. Недосып усиливает тягу к высококалорийной пище и снижает самоконтроль. Регулярный режим сна — простая, но мощная опора.

Поддержка. Договоритесь о «партнере по привычке» или обратитесь к специалисту по пищевому поведению, если замечаете, что питание управляет настроением и жизнью.

Если вы сталкиваетесь с выраженными эпизодами переедания, длительной депрессией или тревогой, стоит обратиться к врачу или психологу. Это нормально — просить помощи, когда внутренние силы не справляются.

Похудение начинается не с тарелки, а с головы: бессознательные установки и эмоции формируют наши пищевые решения. Первый шаг — осознать эти сценарии, как предлагает эксперт, фиксируя ограничивающие убеждения. Дальше — мягкая перенастройка среды, привычек и саморазговора. Малые устойчивые изменения и забота о себе превращают процесс снижения веса из борьбы в путь к внутренней согласованности и внешним результатам.