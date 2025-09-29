Завтрак, обед или ужин: когда лучше всего есть рыбу

Всего две порции рыбы в неделю при регулярном употреблении помогут вам поддерживать здоровье сердца и мозга. Но в какое время суток лучше её есть?

Рыба в начале дня (утром или в обед) может обеспечить стабильное высвобождение энергии и белка. При сочетании с цельнозерновыми продуктами и овощами она также помогает контролировать уровень сахара в крови, сохранять концентрацию.

Благодаря употреблению рыбы вечером вы улучшите сон, поможете мозгу восстановиться. Некоторые люди отмечают, что более лёгкие белки на ужин легче перевариваются, чем красное мясо.

Если вы хотите поддержать здоровье сердца, то регулярность употребления будет важнее, чем время, когда вы её едите. Исследования показывают, что две порции жирной рыбы в неделю помогают снизить уровень жиров в крови и артериальное давление.

