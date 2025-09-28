К чему приведет употребление газировки каждый день

Слишком частое употребление газировки может нанести вред здоровью. Об этом предупреждают врачи.

Употребление газировки каждый день может потенциально повлиять на состояние многих органов.

Зубы. Газированные напитки связывают с кариесом, эрозией эмали и потерей зубов. Всё, что очень кислое и содержит много сахара, плохо влияет на зубы, по словам Скотта Кардалла, доктора стоматологии и магистра наук. Также газировка может уменьшить выработку слюны, раздражать и воспалять дёсны. Об этом сказал Анкит Патель, доктор стоматологических наук, магистр стоматологических наук.

Желудок. Газировка содержит много углекислого газа, что может вызвать раздражение у тех, кто страдает от проблем пищеварения. Это касается людей с гастритом, язвой, изжогой и т. п., предупреждает Нэнси Митчелл, медсестра.

Сердце. Быстро усвояемый сахар из газировки у многих может вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови. Такие перепады уровня сахара в крови способны привести к колебаниям уровня энергии и усталости, настроения, повысить риск развития преддиабета, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Со временем у человека могут повредиться микрососуды.

У взрослых, которые любят газированные напитки, на 98% чаще встречается низкий уровень холестерина ЛПВП («хорошего» холестерина) и на 53% чаще повышенный уровень триглицеридов (жиров). Также у таких пациентов нередко возникает дистрофия печени.

© Getty Images

Кишечник. Искусственные подсластители в газировках могут плохо влиять на бактерии в кишечнике и на контроль сахара в крови. Некоторые исследования демонстрируют связь между искусственными подсластителями и повышенным риском развития диабета 2 типа, метаболического синдрома.

Другие органы. Часто употребление газированных напитков связывают с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, болезнями сердца, почек, неалкогольными заболеваниями печени, кариесом, подагрой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.