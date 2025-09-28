Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя есть при простуде и гриппе

Они мешают выздоровлению. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, от каких продуктов стоит отказаться при гриппе и простуде, а какие, наоборот, помогут организму быстрее справиться с инфекцией.

Специалист пояснила, что до 80% иммунных клеток формируются в кишечнике под влиянием микробиоты. Поэтому здоровье пищеварительной системы критически важно для общей защиты организма от вирусов и бактерий.

Для хорошего иммунитета крайне важно поддерживать здоровье кишечника: питаться разнообразно, включать в рацион клетчатку, витамины, минералы, белки. В то же время лучше ограничить употребление продуктов, которые содержат трансжиры, искусственные добавки и консерванты, – сказала Кашух.

По словам эксперта, такая еда затрудняет работу пищеварительной системы, может провоцировать раздражение слизистых, ухудшать всасывание питательных веществ и усиливать интоксикацию, что особенно опасно в период болезни.

Гастроэнтеролог рекомендует акцентировать внимание на лёгком и питательном рационе, богатом витаминами и легкоусвояемыми белками. Идеальными вариантами являются простые блюда: отварное или приготовленное на пару нежирное мясо и рыба, овощи (морковь, капуста), каши, а также кисломолочные и ферментированные продукты.

Отдельно врач выделила пользу куриного бульона, который хорошо усваивается, помогает поддерживать водный баланс и содержит необходимые для восстановления питательные вещества.