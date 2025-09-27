Михаил Мурашко ответил, что лежит в основе долгой жизни

В основе здорового долголетия лежат профилактика и управление старением. Об этом сказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко на лекции федерального просветительского марафона "Знание.Первые".

По его словам, в современной медицине кардинально изменен подход к старению - от борьбы с болезнями к активному управлению здоровьем в течение всей жизни.

«Самый мощный геропротектор - это совокупность правильных привычек, которые не могут перебить по эффективности пока ни одну технологию», — отметил министр.

По его словам, здравоохранение сейчас позволяет на ранней стадии диагностировать заболевания, влияющие на продолжительность жизни, или даже в состоянии предболезни. Кроме того, в стране открываются центры активного долголетия, растет число гериатрических кабинетов, работают программы физической активности для пожилых людей.