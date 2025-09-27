Какие недорогие продукты из магазина полезны для здоровья

Ученые открыли новое свойство лука — он улучшает работу сердечно-сосудистой системы. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще недорогие продукты в магазине полезны.

© Вечерняя Москва

В хорошо знакомом нам овоще содержатся калий и кверцетин — природный антиоксидант, который способствует снижению артериального давления, уровня холестерина и общего воспаления в организме.

Есть и другие привычные, но полезные продукты. По словам диетолога, врача-нутрициолога Виктории Безнебеевой, в первую очередь стоит обратить внимание на такие крупы, как гречка и перловка. Они обладают большим количеством антиоксидантов и улучшают работу пищеварительной системы. При этом цена за один килограмм таких круп редко превышает 80 рублей.

«Перловку, на мой взгляд, вообще недооценивают. Помимо прочего, она обладает противовирусными и антибактериальными свойствами», — рассказал врач в беседе с «ВМ».

Репчатый подарит здоровое сердце

Ученые доказали, что употребление лука помогает сердечно-сосудистой системе. Особенно это важно для тех, у кого есть риск развития заболеваний подобного характера.

Цена: 50 руб./кг.

Перловка, и никаких болей желудка

Перловая крупа помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта и поддерживать микрофлору кишечника в норме. У крупы есть антимикробные свойства: она убивает вредные бактерии в организме.

Цена: 40 руб./кг.

Морковь против вирусов

Помимо очевидных свойств морковь еще укрепляет иммунитет. При ее регулярном употреблении человек приобретает защиту от различных сезонных вирусов и легче переносит простуду.

Цена: 30 руб./кг.

Фасоль для нервов

Употребление в пищу фасоли улучшает работу нервной системы и снижает уровень стресса. Фасоль помогает чувствовать себя спокойнее и восстанавливает режим сна.

Цена: 100 руб./кг.

Прямая речь

Евгения Богоевская, врач-кардиолог:

«Применение классической средиземноморской диеты снижает риск сердечно-сосудистых осложнений. В такую диету входят бобовые, крупы, большое количество овощей, злаков. Главное — соблюдать баланс жиров, углеводов и белков, чтобы организм получал все необходимое из разных источников».

Самые полезные блюда для организма

Овсянка с бананом и голубикой Готовить такую овсяную кашу с бананом и голубикой нужно с вечера, чтобы она была вкусной и нежной. Это идеальный вариант завтрака для тех, кто следит за своим здоровьем и заботится о фигуре. При желании голубику можно заменить любой другой ягодой на ваш вкус.

Салат из чечевицы с мандарином. Весьма необычный салат из чечевицы с жареным мандарином приятно удивит вас своим изысканным вкусом. Благодаря чечевице он настолько сытный, что может даже заменить основной прием пищи, особенно если вы не сильно голодны. А еще в нем много витаминов.

Печеная морковь в бальзамическом уксусе. Если душа просит чего-то более изысканного и утонченного, побалуйте себя нежной молодой морковью в карамельной корочке из смеси меда и бальзамического уксуса. Это может быть как самостоятельным блюдом, так и отличным гарниром.

Овсяный пирог с овощами. В последнее время все чаще можно найти рецепты не только вкусной, но и низкокалорийной и полезной для здоровья выпечки. Предлагаем вам попробовать очень необычный овсяный пирог с овощами. Мы в качестве овощей используем морковь и тыкву, но можно также экспериментировать с цукини, свеклой, пастернаком и другими любимыми овощами.

Диетолог Дарья Русакова в свою очередь в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты могут провоцировать депрессию.