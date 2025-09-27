Перечислены факторы, которые формируют хронические заболевания

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил факторы риска, формирующие хронические заболевания. К ним относится неправильное питание, низкая физическая активность, алкоголь, курение, стресс.

© РИА Новости

Об этом он сказал на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" Общества "Знание".

«Большинство смертей можно предотвратить. И в основе лежат факторы риска - убийцы, которые, по сути дела, формируют те или иные хронические заболевания», — передает его слова РИА Новости.

Также министр напомнил о важности внимания человека к собственному здоровью.