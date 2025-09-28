Какие ежедневные привычки помогут укрепить сосуды

Известный кардиохирург Лео Бокерия родился в 1939 году, сейчас ему 85. Геннадий Лянго в своем блоге пишет, что за время своей медицинской карьеры врач понял, что полной жизнь делают не таблетки, а наши привычки. В первую очередь, стоит ежедневно есть орехи для эластичности артерий и цитрусовые для укрепления капилляров. Отличный вариант — начинать утро с лимонной воды. Для любителей сладкого врач советует выбирать горький шоколад и не есть его слишком много. Не забывайте, что вся жизнь должна быть в движении в любом возрасте. Прогуливайтесь хотя бы полчаса в день, делайте утреннюю гимнастику и вы заметите, как улучшилась работа сердца. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, какие теории об алкоголе и его влиянии на организм превратились в мифы. Например, понижение градуса никак не влияет на уровень опьянения, все зависит только общего количества выпитого алкоголя.