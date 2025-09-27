Новое исследование алкоголизма в России показало странную тенденцию

В России наблюдается неоднозначная ситуация с потреблением алкоголя: многолетняя тенденция к уменьшению, казалось бы, продолжается, однако последние месяцы демонстрируют небольшой подъем. Ольга Сайно, кандидат медицинских наук из РНИМУ им. Пирогова, проанализировала актуальные статистические данные и рассказала об эффективных методах борьбы с алкогольной зависимостью.

Согласно данным ЦНИИОИЗ Минздрава РФ, в марте 2025 года на каждого гражданина России пришлось 8,41 литра абсолютного алкоголя, тогда как годом ранее этот показатель составлял 8,21 литра. Аналогичная тенденция наблюдалась и в феврале – 8,39 литра, что на 0,2% превышает уровень предыдущего года.

Для сравнения, по информации ВОЗ за 2018-2020 годы, среднестатистический россиянин старше 15 лет употреблял 10,53 литра чистого спирта в год. Таким образом, наблюдаются кратковременные колебания с тенденцией к увеличению.

В то же время, долгосрочные результаты впечатляют: несмотря на недавний рост, общая динамика остается оптимистичной. С 2007 года объем потребляемого алкоголя в России снизился почти в полтора раза – с 14,7 литра до примерно 10,5 литра на человека в год. Это является значительным достижением государственной политики в сфере борьбы с алкоголизмом, которое не следует недооценивать.