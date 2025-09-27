103-летний спортсмен раскрыл пять утренних привычек

Известный бегун Майк Фремонт поделился своими ежедневными ритуалами.

Чтобы оставаться здоровым и сохранить хорошую физическую форму, нужно добавить в свой завтрак цельнозерновые продукты и зелень.

Об этом в беседе с VegOun рассказал 103-летний бегун Майк Фремонт.

Возрастной спортсмен рекомендует в течение получаса после пробуждения выходить на свежий воздух. Это может быть легкая пробежка или быстрая ходьба.

Второй совет заключается в том, чтобы добавить в свой утренний рацион цельнозерновые продукты, овощи и бобовые. Завтрак, состоящий из таких продуктов, надолго насытит вас и поможет избежать резких скачков сахара в крови.

Еще важной привычкой Фремонт считает питье воды. Регулярные спортивные нагрузки также полезно влияют на организм. Главное — не интенсивность, а регулярность.

Не менее важной частью здорового образа жизни Майк Фремонт считает сон. Ранний отход ко сну по четкому графику гарантирует, что утром вы проснетесь полным сил и энергии.