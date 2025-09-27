Как победить стресс, не заедая его сладким

Заедание стресса сладким вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови и приводит к новым приступам тревоги, предупредила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал россиянам полезную замену популярной привычки.

«В состоянии стресса организм инстинктивно ищет быстрые источники энергии, коими и являются простые углеводы. Заедая тревогу шоколадным батончиком или печеньем, мы получаем моментальное, но кратковременное облегчение. Уже через час уровень сахара в крови резко падает, что провоцирует выброс гормонов стресса. Тревожность возвращается с новой силой, и рука снова тянется за сладким. Формируется замкнутый круг», — пояснила Давлекамова.

Выходом, по словам специалиста, могут стать функциональные продукты, в частности сладости с повышенным содержанием белка и пищевых волокон.

«Белок — ключевой игрок в стабилизации настроения. Он замедляет усвоение углеводов, предотвращая резкие скачки сахара, и обеспечивает длительное чувство сытости. Такие альтернативы, как батончики без добавленного сахара, полезное печенье, шоколад или даже мороженое, не только удовлетворяют потребность в сладком, но и обеспечивают организм питательными веществами, необходимыми для работы нервной системы», — объяснила она.

Давлекамова подчеркнула, что важно не бороться с желанием съесть что-то сладкое, а перенаправить его в полезное русло. Осознанный выбор в пользу функционального перекуса — это не отказ от удовольствия, а стратегия управления своим психоэмоциональным состоянием через питание, добавила она.

«Это шаг к тому, чтобы перестать быть заложником эмоций и начать поддерживать организм, а не истощать его. Таким образом, замена обычных сладостей на функциональные становится действенным инструментом в борьбе со стрессом, помогая сохранить как психологическое равновесие, так и физическое здоровье», — заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала россиян отказаться от кофе сразу после пробуждения. Она отметила, что напиток натощак может раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, нарушать моторику кишечника и провоцировать спазмы.

Кроме того, врач рассказала, что кофе стимулирует выработку гормона стресса — кортизола, который после пробуждения и так находится на пике. По ее словам, это может создать излишнюю нагрузку на надпочечники, вызвать дисбаланс гормонов и спровоцировать плохое настроение.