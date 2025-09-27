Эксперты рассказали о необычных свойствах хурмы

Специалисты рассказали о пользе хурмы, в которой содержатся провитамин А, витамины группы В, С и Р. Именно они защищают клетки от разрушения и замедляют процесс старения, попутно стимулируя деятельность иммунной системы.

«Главная польза хурмы - в изобилии провитамина А - бета-каротина, мощного антиоксиданта, обладающего иммуностимулирующим действием, защищающего клетки от разрушения и замедляющего процесс старения. Хурма богата витаминами группы В, также витаминами С и Р. В комплексе они стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям», - рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве указали, что хурма является настоящем кладезем микроэлементов. В этой ягоде достаточно калия, который способствует выведению избытка жидкости из организма, а также магния, помогающего выводить соли натрия. Имеется в хурме и железо, помогающее при анемии, а заодно и йод, необходимый для здоровья щитовидной железы.

Кстати, помогает хурма и в качестве слабительного. Однако злоупотреблять ей все же не стоит.