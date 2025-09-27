Терапевт назвал неочевидный минерал, замедляющий старение

Заведующая отделением профилактики Красногорской больницы врач-терапевт Екатерина Сысоева назвала неочевидный минерал, замедляющий старение.

В интервью NEWS.ru она, в частности, заявила, что речь идёт о селене, который способен оказать омолаживающее воздействие на организм человека.

По её словам, минерал обеспечивает защитную функцию для клеток, снижая риск воспалительных процессов, замедляя старение. Особенность селена, отметила она, его антиоксидантная функция: он защищает клетки от окислительного стресса, замедляет старение тканей и снижает риск воспалительных процессов.

«Когда в клетках происходит избыточное накопление свободных радикалов, так называемый окислительный стресс, нарушается структура мембран, запускаются воспалительные процессы и ускоряется старение тканей, – пояснила врач. – Селен же, являясь компонентом антиоксидантных ферментов, помогает восстанавливать окисленные молекулы и снижать концентрацию свободных радикалов».

Однако, предупредила Сысоева, этот минерал плохо сочетается с тяжёлыми металлами, такими как ртуть и кадмий, которые могут ухудшать его усвоение.