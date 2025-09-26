Как самые популярные диеты влияют на ваше здоровье

Не существует универсального варианта питания, который бы подходил всем. Однако некоторые диеты могут быть эффективнее других.

Средиземноморская диета. Основное внимание в ней уделяется цельным, богатым питательными веществами продуктам. Это в том числе рыба и морепродукты, полезные жиры, много овощей, фруктов, орехов, бобовых, цельные зёрна. Также диета не поощряет употребление обработанных продуктов, рафинированного сахара, насыщенных жиров, обработанного мяса. Такой вариант питания может содержать мало кальция и железа, и это важно учитывать.

Диета DASH. Часто её рекомендуют соблюдать людям с повышенным артериальным давлением. Она не требует употребления определённых продуктов, а регулирует количество съеденной пищи и поощряет потребление здоровых и цельных продуктов. Эта диета предполагает включение в рацион продуктов, которые содержат мало насыщенных жиров и много кальция, калия, клетчатки, магния.

Флекситарианская диета. Это преимущественно вегетарианская диета, которая иногда включает мясо. Её главный недостаток - отсутствие официальных рекомендаций, что может помешать её верно интерпретировать.

Диета MIND. Она сочетает средиземноморскую диету и диету DASH. В рамках этого варианта питания рекомендуется сосредоточиться на листовых зелёных и других овощах, орехах, ягодах, фасоли, оливковом масле, цельных зёрнах, птице, рыбе. При этом нужно избегать масла/маргарина, жареной пищи, выпечки, сладостей, красного мяса, цельножирного сыра. Эта диета также может быть неэффективна для похудения.

Диета клиники Майо. Она представляет собой 12-недельную программу питания, которая основана на системе группирования продуктов. Человек может выбрать один из восьми различных планов питания: кетодиету, средиземноморскую диету, диета с полезными для сердца суперфудами, сбалансированную диету с белком для тех, кто принимает GLP-1 для похудения, и др. Один из недостатков этого рациона - его стоимость.

Диета TLC. Она предназначена для людей с высоким уровнем холестерина. Рекомендуется потреблять менее 200 мг холестерина в сутки, менее 7% ккал из насыщенных жиров, 25–35% ккал из общего количества жиров, только определённое количество ккал для поддержания здорового веса. Также человек должен уделять 30 минут в день умеренной или интенсивной физической активности. Превратить эти рекомендации по питанию в реалистичные блюда может быть непросто, особенно новичкам.

Диета «Волюметрикс». Этот вариант питания направлен на снижение веса за счёт потребления объёмных, богатых питательными веществами продуктов, которые содержат мало калорий. Это свежие фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира, нежирная птица, некрахмалистые овощи, салаты с овощами, цельнозерновые макароны. План питания рассчитан на 12 недель и предполагает, что в неделю человек будет терять 0,45-0,9 кг.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.