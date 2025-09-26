«Влюбился, женился, сразу зачал». Как победить бесплодие

Число молодых мужчин с бесплодием в России растет. Средний возраст мужского приобретенного бесплодия составляет от 24 до 30 лет. Курение вейпа — одна из главных причин ухудшения мужского репродуктивного здоровья, считают врачи. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, почему проблема мужского бесплодия в наши дни «помолодела» и какие еще факторы снижают качество спермы.

Комплекс причин

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, исследования показывают, что качество спермы снижается из года в год, как и норма показателей спермограммы. На это влияет комплекс факторов, среди которых:

патологии различных органов, которые мужчины приобретают в молодом возрасте (гипертония, сахарный диабет, избыточная масса тела, проблемы ЖКТ);

плохая экология;

стрессы;

неправильное питание;

вредные привычки (алкоголь, переедание, курение сигарет и вейпов);

заболевания, передающиеся половым путем;

неполноценный сон.

«На примере животных можно понять, как устроена природа: если организм здоровый, он сможет размножаться. Если животное больное, у него не будет потомства. Этот же принцип работает и с людьми», — пояснил Кондрахин.

К тому же среди представителей современного поколения набирает популярность тренд асексуальности (слабое сексуальное влечение к людям, вне зависимости от пола — прим. «ВМ»), что тоже негативно сказывается на способности зачать ребенка, отметил врач:

«Современные мужчины перестают интересоваться противоположным полом и сексом, как способом получения удовольствия и удовлетворения. Им интереснее проводить время в Сети, потому что это источник быстрого дофамина. А для того чтобы построить с кем-то отношения, нужно прикладывать усилия, тратить время на встречи, узнавать друг друга, что кажется для них очень сложным».

В свою очередь репродуктолог Павел Базанов сообщил, что в последние годы количество мужчин с плохой спермограммой значительно выросло:

«Если около 10 лет назад процент мужского бесплодия составлял всего 10–15 процентов, то сейчас почти 50 процентов семей сталкиваются с этой проблемой. Причем выясняется это совершенно неожиданно, когда человек приходит на плановый осмотр или проходит чек-ап организма, то есть некоторые из них даже не подозревают о наличии какой-то проблемы в организме».

Влюбился, женился, родил

По мнению репродуктолога Базанова, для улучшения качества спермы и активности сперматозоидов стоит внимательнее относиться к своему здоровью и придерживаться правильного образа жизни:

больше двигаться;

снизить вес (при наличии лишних килограммов);

меньше нервничать;

заниматься сексом;

нормализовать сон.

Терапевт Кондрахин в свою очередь рекомендовал не ждать лучшего времени для зачатия ребенка:

«Главный принцип, который улучшает репродуктивные способности мужчин: "Влюбился, женился, сразу зачал и родил ребенка". Природой задумано, что в момент влюбленности у людей отключается рациональная часть сознания и включается эмоциональная, чтобы появилось влечение к партнеру и желание заниматься сексом для рождения детей. А вот в здравом уме зачать ребенка уже сложнее».

