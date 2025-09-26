Что делать, если вы худеете, но переели вечером

Худеющим людям, которые переели вечером, важно не ругать себя за срыв. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

На следующий день она советует сделать завтрак белково-жировым (например, омлет с овощами, творог с орехами). Обедать лучше легкими продуктами с акцентом на овощи и белок, порцию сложных углеводов лучше сократить вдвое или убрать совсем. Залетова также советует пить больше воды, чтобы ускорить обменные процессы.

«15-20–минутная прогулка после еды поможет утилизировать глюкозу. Но «отрабатывать» переедание изнурительной тренировкой не стоит», — добавили в сообщении.

Ученые из Японии выяснили, что плохое питание и переедание вредят не только фигуре, но и клеткам поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови. Они сообщили, что при метаболическом стрессе в организме активируется особый ген, который разрушает эти клетки и может привести к развитию сахарного диабета второго типа.