Зумерам дали советы, как не стать бесплодными

Врачи обеспокоены «омоложением» мужского бесплодия в России: мужчины в возрасте от 24 до 30 лет сталкиваются с приобретённым бесплодием. Одной из причин этого тревожного тренда становится увлечение электронными сигаретами, или вейпами.

© unsplash

По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, продукты испарения вейпов, несмотря на отсутствие смол и продуктов горения, негативно влияют на качество спермы. Малоподвижный образ жизни, вызванный длительной работой за компьютером, учёбой и играми, приводит к нарушению кровообращения в органах малого таза.

В разговоре с РИАМО эксперт отметила, что вейпы содержат никотин, который сужает сосуды и может нарушить кровоснабжение половых органов, снижая сексуальное влечение, эрекцию и качество спермы.

Кроме того, вейпы выделяют вредные металлы (хром, никель, свинец) и химические вещества (ароматизаторы, пропиленгликоль), которые вызывают воспаления в репродуктивных органах.

Уланкина советует молодым мужчинам отказаться от любого курения, соблюдать правильное питание, поддерживать физическую активность и справляться со стрессом через медитацию, хобби и общение. Также важно регулярно проходить медосмотры.

Как сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, Нижегородская область может стать первой в России, где полностью запретят продажу вейпов. Депутаты Заксобрания отправили соответствующее предложение коллегам в Госдуму. На федеральном уровне идею уже поддержали, вплоть до президента. Введение запрета поддержал 81% жителей региона.