Три неочевидные причины, которые мешают уйти жиру

Бывает, что человек ест мало, а живот никак не уходит, а остается упругим и круглым. Часто винят возраст, калорийность еды или медленный метаболизм. Однако проблема может быть в процессах, которые запускаются в организме при жестких диетах.

© ГлагоL

Медики назвали три ключевых причины, из-за которых живот не уменьшается. При стрессовых ситуациях, голоде или недосыпе растет уровень кортизола (гормона стресса). Организм воспринимает это как сигнал опасности и начинает усиленно запасаться жиром, в первую очередь на животе. Если у вас плохой сон или нестабильное эмоциональное состояние, кортизол будет работать против вас, даже тогда, когда вы будете правильно питаться.

При малоподвижном образе жизни, недосыпе и редких приемах пищи тело решает перейти в энергосберегающий режим. В это время обмен веществ замедляется, и жир перестает сжигаться, так как организм считает, что наступили «трудные времена». Жир начнет уходить только тогда, когда ваше тело чувствует себя в безопасности. Третья причина связана с проблемами в кишечнике. Нерегулярный стул приводит к вздутию, задержке жидкости и буквально вздувает живот. В это время в организме могут собраться несколько килограммов отходов, что визуально увеличивает объем, советует Денис Мгеладзе в своем блоге «Тюнинг тела«. Тем, кто решил похудеть медики рекомендуют наладить режим и только после этого начинать разные диеты. Обязательно следует начать высыпаться, активнее ходить и употреблять достаточно воды и клетчатки.

Как ранее писал «ГлагоL», диетологи советовали есть 5-6 раз в день небольшими порциями, употреблять только термически обработанную пищу, а также вести дневник питания.