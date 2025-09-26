Кому нельзя есть жвачку

Использование жевательной резинки может представлять реальную угрозу для людей с определенными хроническими заболеваниями. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Жевательная резинка крайне нежелательна людям с язвенным заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку жевание усиливает секрецию желудочного сока, что может усугубить воспаление и усилить боль», — добавила врач.

Тем, кто страдает повышенным артериальным давлением, тоже стоит воздерживаться от употребления жвачки, содержащей экстракты лакрицы или солодки. Эти ингредиенты обладают способностью повышать кровяное давление, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Аллергикам стоит внимательно читать этикетки продуктов питания, включая жвачку. Многие современные изделия содержат химические вещества, способные вызвать серьезные аллергические реакции, такие как красители, подсластители или консерванты.

Детям врачи рекомендуют полностью исключить жвачку из рациона. Их пищеварительная система и зубы гораздо слабее защищены, а активные игры увеличивают риск проглатывания и последующего удушья, сообщает РИАМО.

Кашух также сообщила, что периодическое использование жвачки вполне приемлемо и даже приносит пользу, однако ежедневное многочасовое жевание способно нанести серьезный ущерб организму.