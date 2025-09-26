Топ-11 самых полезных для здоровья осенних фруктов и овощей

Названы самые полезные для здоровья осенние фрукты и овощи
Хотите разнообразить свой рацион осенью? Попробуйте эти 12 сезонных продуктов. Они укрепят здоровье и порадуют вкусом.
Яблоки. Они содержат большое количество цинка, железа, витаминов С и Е. Также яблоки могут похвастаться полифенолами, которые борются с воспалением и окислительным стрессом.
Клюква. Эта ягода известна способностью предотвращать развитие инфекций мочеполовых путей. Связано это с высоким содержанием флавоноидов и антиоксидантов. Ещё клюква поддерживает пищеварение, здоровье сердца, уменьшает воспаление.
Мускатная тыква. Она помогает контролировать вес, укреплять иммунитет, снижать кровяное давление, бороться с диабетом.
Тыква. Этот овощ и его семена богаты антиоксидантами, защищающими от рака.
Брюссельская капуста. Она содержит сульфорафан и другие вещества с противораковыми свойствами.
Кудрявая капуста. Доказано, что эта капуста замедляет ухудшение когнитивных функций, связанных со старением, снижает риск развития макулярной дегенерации.
Морковь. Она содержит много витамина С, улучшает здоровье кожи и дёсен. Также в её состав входят каротиноиды, которые полезны для глаз, способствуют развитию мозга, замедляют старение мышц.
Сладкий картофель. Он богат антоцианами, которые придают сладкому картофелю цвет и поддерживают здоровье. Например, улучшают когнитивные функции, снижают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.
Груши. Эти фрукты содержат большое количество клетчатки, пребиотиков, антиоксидантов. Они предотвращают развитие диабета 2 типа, снижают уровень холестерина, поддерживают здоровый вес.
Пастернак. Он помогает бороться с воспалениями, укреплять кости, полезен при псориазе.
Свёкла. В ней много нитратов, положительно влияющих на давление. Доказано также, что свёкла уменьшает воспаление и защищает от снижения когнитивных функций.
Виноград. Он эффективно снижает артериальное давление.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.