Топ-11 самых полезных для здоровья осенних фруктов и овощей

Хотите разнообразить свой рацион осенью? Попробуйте эти 12 сезонных продуктов. Они укрепят здоровье и порадуют вкусом.

© Ferra.ru

Яблоки. Они содержат большое количество цинка, железа, витаминов С и Е. Также яблоки могут похвастаться полифенолами, которые борются с воспалением и окислительным стрессом.

Клюква. Эта ягода известна способностью предотвращать развитие инфекций мочеполовых путей. Связано это с высоким содержанием флавоноидов и антиоксидантов. Ещё клюква поддерживает пищеварение, здоровье сердца, уменьшает воспаление.

Мускатная тыква. Она помогает контролировать вес, укреплять иммунитет, снижать кровяное давление, бороться с диабетом.

Тыква. Этот овощ и его семена богаты антиоксидантами, защищающими от рака.

Брюссельская капуста. Она содержит сульфорафан и другие вещества с противораковыми свойствами.

Кудрявая капуста. Доказано, что эта капуста замедляет ухудшение когнитивных функций, связанных со старением, снижает риск развития макулярной дегенерации.

© SMarina / Getty Images

Морковь. Она содержит много витамина С, улучшает здоровье кожи и дёсен. Также в её состав входят каротиноиды, которые полезны для глаз, способствуют развитию мозга, замедляют старение мышц.

Сладкий картофель. Он богат антоцианами, которые придают сладкому картофелю цвет и поддерживают здоровье. Например, улучшают когнитивные функции, снижают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

Груши. Эти фрукты содержат большое количество клетчатки, пребиотиков, антиоксидантов. Они предотвращают развитие диабета 2 типа, снижают уровень холестерина, поддерживают здоровый вес.

Пастернак. Он помогает бороться с воспалениями, укреплять кости, полезен при псориазе.

Свёкла. В ней много нитратов, положительно влияющих на давление. Доказано также, что свёкла уменьшает воспаление и защищает от снижения когнитивных функций.

Виноград. Он эффективно снижает артериальное давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.