В чем польза для здоровья от японского сладкого картофеля

Японский батат содержит много антиоксидантов, клетчатки, витаминов А и С. При регулярном его употреблении в пищу вы укрепите здоровье сердца, кишечника, улучшите уровень сахара в крови. Вот ещё несколько причин включить этот продукт в рацион.

Большое количество питательных веществ. Эми Дэвис, зарегистрированный диетолог и дипломированный специалист по питанию из Дауни, Калифорния, говорит, что японский сладкий картофель по питательным свойствам схож с обычным. Из одной средней японской картошки вы получите 100 ккал, 24 г углеводов, 4 г клетчатки, 7 г сахара, 2 г белка.

Поддержание здоровья кишечника. Клетчатка в японском батате увеличивает объём стула, борется с запорами, питает полезные бактерии в кишечнике.

Контроль уровня сахара в крови. Сложные углеводы и клетчатка в японской сладкой картошке перевариваются медленнее, за счёт чего они поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови.

Поддержание работы сердца. Японский сладкий картофель полезен для сердца, так как содержит много клетчатки и противовоспалительных антиоксидантов. При этом насыщенных жиров в нём нет.

