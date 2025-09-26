Чем можно ужинать после шести вечера без вреда для здоровья

Врач Залетова рассказала, чем можно ужинать после 18:00 без вреда для здоровья
Для позднего ужина лучше всего выбирать легко усваиваемый белок, клетчатку и полезные жиры. Например, прием пищи после 18:00 может включать птицу, некрахмалистые овощи и горсть орехов. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По словам врача, последние исследования показали, что чем позже прием пищи, тем сложнее регулировать уровень глюкозы. Она призвала стараться не есть перед сном и при возможности проверять личную реакцию на отдельные продукты после таких приемов пищи.
При этом в процессе похудения всегда тянет на сладкое, потому что чаще всего люди избегают десертов в рационе из-за высокой калорийности. Однако некоторые сладости не только не вредят фигуре, но и позволяют контролировать аппетит и не срываться на запрещенные продукты. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие десерты можно есть без угрызений совести во время диеты.