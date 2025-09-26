Чем можно ужинать после шести вечера без вреда для здоровья

Для позднего ужина лучше всего выбирать легко усваиваемый белок, клетчатку и полезные жиры. Например, прием пищи после 18:00 может включать птицу, некрахмалистые овощи и горсть орехов. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По словам врача, последние исследования показали, что чем позже прием пищи, тем сложнее регулировать уровень глюкозы. Она призвала стараться не есть перед сном и при возможности проверять личную реакцию на отдельные продукты после таких приемов пищи.

— Поздние ужины не означают, что у вас обязательно будет диабет. Но для людей с нарушенной чувствительностью к инсулину это действительно может стать проблемой, — написала Павлова в своем Telegram-канале.

