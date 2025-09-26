В каких продуктах, в которых железа больше, чем в стейке

Железо помогает организму вырабатывать кровь, которая доставляет кислород по всему телу. В 85 г говядины содержится 2,5 мг этого минерала, но существуют и другие богатые железом виды пищи.

Устрицы. Порция из трёх устриц содержит 6,9 мг железа.

Мидии. На 85 г этих морепродуктов приходится 5,7 мг железа.

Утка. Одна порция утиной грудки массой 85 г содержит 3,8 мг железа.

Яйца индейки или утки. В них железа значительно больше, чем в куриных яйцах: 3,2 мг в индюшиных и 2,7 мг в утиных.

Бизон. Порция этого мяса (85 г) содержит 2,9 мг железа.

Шпинат. Из одной чашки варёного шпината вы получите 6,4 мг железа. Правда, это негемовое железо, которое труднее усваивается.

Обогащённые злаки. В обогащённых хлопьях может содержаться 8-16 мг негемового железа на порцию.

Сардины. На порцию в них содержится столько же железа, сколько в стейке. То есть 2,5 мг.

