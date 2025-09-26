Не все овощи одинаково полезны: врач предупредила о скрытых рисках
Некоторые из них могут таить в себе потенциальные риски, если употреблять их неправильно или в чрезмерных количествах. О том, с какими овощами нужно быть осторожнее, в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт, нутрициолог, руководитель комитета здравоохранения ОЦДС БРИКС Елена Шураева.
Проблемы могут возникнуть при употреблении килограммовых порций сырых или горьких плодов, а также при наличии специфических заболеваний. Эксперт выделила несколько групп овощей, которые могут представлять риски для здоровья.
- Крестоцветные. Брокколи, цветная капуста содержат вещества, которые в очень больших количествах (более 1 кг сырых овощей в день) могут мешать усвоению йода. Между тем обычные порции (200-300 г) после варки абсолютно безопасны и даже полезны.
- Листовая зелень. Шпинат, щавель богаты щавелевой кислотой, которая может быть опасна для людей, склонных к образованию камней в почках. Снизить риск помогает бланширование и сочетание зелени с молочными продуктами.
- Сельдерей и петрушка. В стеблях и листьях содержатся вещества, которые в сочетании с солнцем могут вызвать ожог кожи. В группе риска — те, кто готовит большие объёмы сока или пюре из этих растений.
- Паслёновые. В баклажане, зелёных участках картофеля и недозрелых томатах содержится соланин и чаконин. Отравление возможно только при употреблении очень большого количества сырых и горьких плодов. Термическая обработка значительно снижает риск.
- Свёкла и салаты. Они содержат нитраты, которые опасны только для младенцев до трёх месяцев. Для взрослых они безопасны в рамках обычного рациона.
- Бобовые. Сырая или недоваренная фасоль содержит токсичный лектин, вызывающий сильное отравление. Правильное замачивание и длительная варка полностью обезвреживают продукт.
- Тыквенные (кабачки, огурцы). Если плоды горчат, их нельзя есть ни в коем случае. Горечь свидетельствует о наличии токсинов, вызывающих рвоту и диарею. Вещества не разрушаются при готовке.