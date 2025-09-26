Не все овощи одинаково полезны: врач предупредила о скрытых рисках

Некоторые из них могут таить в себе потенциальные риски, если употреблять их неправильно или в чрезмерных количествах. О том, с какими овощами нужно быть осторожнее, в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт, нутрициолог, руководитель комитета здравоохранения ОЦДС БРИКС Елена Шураева.

Проблемы могут возникнуть при употреблении килограммовых порций сырых или горьких плодов, а также при наличии специфических заболеваний. Эксперт выделила несколько групп овощей, которые могут представлять риски для здоровья.