Что происходит с мужским организмом за месяц без алкоголя

Всем известно о губительной силе алкоголя, да и Минздрав неоднократно предупреждал. А что происходит с организмом мужчины, который регулярно пьет спиртные напитки? Медики рассказали о некоторых фактах, которые заставляют всерьез задуматься. Так, по словам специалистов, злоупотребление алкоголем серьезно влияет на мужскую гормональную систему. Этанол подавляет выработку тестостерона и стимулирует рост уровня кортизола — гормона стресса, что способствует стремительному набору веса.

Помимо этого страдает и репродуктивная функция: падает и потенция и ухудшается качество сперматозоидов. Кроме того, последние исследования показали, что алкоголь ускоряет клеточное старение, отмечает канал «ALCOMANIAC l Алкоконтент без побочных эффектов». Однако отказ от спиртного всего на 30 дней запускает обратные процессы. В первую неделю организм переживает «ломку»: будет тянуть ко сну и сладкому. К концу второй недели уровень тестостерона начинает расти, повышается энергия и либидо.

К концу месяца стабилизируется настроение, концентрация внимания и нормализуется сон. Гормональная система будет восстанавливаться, возвращая былую энергию и сексуальную активность. Месяц трезвости может дать для мужчинами больше здоровья, чем год занятий фитнесом, уверяют медики. Ранее «ГлагоL» писал о том, как правильно выбирать коньяк и не дать производителям себя обмануть.