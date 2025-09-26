Топ-4 вида кофе, которые улучшат здоровье

Утренняя чашка кофе может не только бодрить, но и укреплять здоровье. Вот какие добавки в этом помогают.

Кофе с куркумой. Куркума помогает бороться с воспалением, снижает риск развития болезней сердца, способствует похудению. В сочетании с кофе эта специя улучшает сжигание жира, уменьшает массу тела, окружность талии.

Грибной кофе. Он снижает уровень гормона стресса кортизола в крови, защищает от хронического воспаления, метаболических нарушений, рака, болезней сердца, диабета и не только, поддерживает бодрость, энергию, концентрацию.

Облачный кофе. Его делают на основе кокосовой воды. Такой напиток поддерживает водный баланс, улучшает память, помогает сосредоточиться, принимать решения и многое другое, значительно снижает артериальное давление.

Кофе с оливковым маслом. Он имеет множество преимуществ для здоровья. В частности, помогает жить дольше, улучшает симптомы депрессии, поддерживает пищеварение и работу кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.