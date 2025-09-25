Тренер объяснил, при каком условии полчаса тренировок в день не помогут

Многие относятся к физическим упражнениям как к волшебной таблетке, которая может компенсировать употребление фастфуда и другой вредной пищи. Но на деле всё гораздо сложнее: если вы любите высококалорийную пищу, то ни одна тренировка не поможет вам оставаться в форме. Да, вы будете получать какую-то пользу для тела, но минимальную. Вот как это работает, по мнению персонального тренера Тайлера Рида.

За 30-минутную тренировку, даже если она высокоинтенсивная, вы сможете сжечь всего лишь несколько сотен килокалорий. Эти усилия быстро будут сведены на нет газировкой, десертом или обильным фастфудом, в которых калорий часто намного больше. Именно поэтому полагаться только на физические упражнения при неправильном питании нет смысла.

Более того, если вы постоянно потребляете калорий больше, чем сжигаете, то набор жира всё равно будет продолжаться, даже если вы каждый день тренируетесь. Наилучших долгосрочных результатов можно добиться только при сочетании умеренного дефицита калорий и регулярных занятий спортом.

Физические упражнения важны не только для похудения, но и для поддержания общего здоровья. Ежедневные тренировки сохраняют подвижность суставов, улучшают кровообращение, укрепляют функциональные возможности организма в повседневной жизни. Также они улучшают самочувствие, сон, повышают концентрацию внимания, снижают уровень гормонов стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.