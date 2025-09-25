Доктор Буриков: диеты и спортзал не помогают при морбидном ожирении

Газета.Ru

Советы «меньше ешь и больше двигайся» не работают при морбидном ожирении. На этой стадии организм перестраивает метаболизм, и традиционные методы борьбы с весом становятся бесполезны. Об этом «Газете.Ru» рассказал Заслуженный врач РФ, руководитель бариатрического центра Южного округа ФМБА, президент Бариатрического общества хирургов, кофаундер приложения Slimmer Максим Буриков.

Доктор объяснил, при каком ожирении не помогут ни диеты, ни спортзалы
По данным Минздрава и Всемирной организации здравоохранения, ожирение III–IV степени сопровождается тяжелыми нарушениями обмена веществ и гормонального фона.

«Человеку трудно передвигаться, подниматься по лестнице и даже менять положение в постели. Любое движение вызывает одышку и боли в суставах. В таких условиях спортзал становится недоступен физически, а диеты не дают результата», — пояснил Буриков.

Попытки справиться самостоятельно лишь усугубляют ситуацию. Пациенты нередко ограничивают питание до крайности, запускают расстройства пищевого поведения, принимают сомнительные препараты или ориентируются на чужой опыт.

«Все это приводит к повторению неудачных похудений и формированию паттернов психики, когда человек перестает верить, что справится», — добавил эксперт.

По его словам, долгие годы безуспешных попыток худеть отражаются и на психике. Люди становятся тревожными, неуверенными, подвержены депрессии. Нередко они приходят к врачу уже с целым набором сопутствующих заболеваний — диабетом, гипертонией, апноэ сна, проблемами с суставами и сердечно-сосудистой системой.

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России ранее подтвердил: лечить морбидное ожирение хирургическим путем надежнее и экономически целесообразнее, чем медикаментозно.

«Врачи используют современные методики — резекцию желудка, мини-гастрошунтирование, гастрошунтирование по Ру. При массе тела более 150–200 кг вмешательство проводится поэтапно: сначала препараты для снижения веса, затем первая операция, а после стабилизации — второй этап», — рассказал Буриков.

При этом, по его словам, отсутствие возможности прийти в клинику не является препятствием: для лежачих пациентов создана система санитарной авиации, а для тех, кто не может позволить себе операцию финансово, предусмотрены квоты по ОМС.

Врач отметил, что бариатрия дает шанс вернуться к полноценной жизни даже в самых тяжелых случаях. Так, в его практике были пациенты весом более 300 килограммов, которые после этапного хирургического лечения смогли значительно снизить вес и восстановить активность.