Оживить суставы: три неочевидных способа снизить мочевую кислоту

Острая боль и постоянная скованность в суставах могут указывать на повышенном уровне мочевой кислоты в организме. Это вещество, образующееся при переработке мяса и морепродуктов, может кристаллизоваться и вызывать воспаление.

Решить проблему помогут три простых совета, основанных на корректировке питания. Медики советуют начать утро с отвара лаврового листа. Несколько листьев нужно проварить 5 минут в 500 мл воды, дать настояться и выпить натощак. Этот напиток стимулирует обмен веществ и работу почек. Для снижения мочевой кислоты следует включить в своей рацион печеную тыкву с розмарином. Тыква выводит излишки кислоты, а розмарин борется с воспалением. Перловка с тушеным луком и морковью. Эта крупа содержит вещества, укрепляющие суставы, поясняет канал «Академия вкуса».

Кроме того, важно больше двигаться, есть меньше соли и мяса, побольше ягод и пить достаточно воды. Эти простые шаги помогают снизить уровень мочевой кислоты и вернуть суставам легкость. Ранее врач-ревматолог Александр Лисицин рассказал, что суставы могут болеть не только в пожилом возрасте: артрит бывает даже у детей. Он отмели, что это очень распространенное заболевание, писал «ГлагоL«.