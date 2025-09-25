Все, что нужно знать о пользе клюквы для здоровья

Клюква — одна из самых полезных ягод, богатая витаминами, минералами и антиоксидантами. Она укрепляет сосуды, поддерживает работу мочевыводящих путей и иммунитет. Из нее делают соки, морсы, варенья и соусы для мясных и рыбных блюд. Однако, как и у других продуктов, у этой ягоды есть противопоказания. Подробнее о пользе и вреде клюквы — в материале «Ленты.ру».

© unsplash

Состав и калорийность клюквы

Калорийность и БЖУ в 100 граммах клюквы:

жиры — 0,13 грамма;

белки — 0,46 грамма;

углеводы — 11,97 грамма;

вода — 87,32 грамма;

сахар — 4,9 грамма;

клетчатка — 2 грамма.

46 ккал содержится в 100 граммах клюквы.

Витамины и минералы в составе клюквы:

жирорастворимые витамины — A, E, К, бета-каротин;

водорастворимые витамины — C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9;

минералы — кальций, железо, селен, калий, фосфор, натрий, магний, цинк, медь, марганец.

«В одной чашке свежих ягод или морса из клюквы содержится 25 процентов суточной нормы витамина С», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» ведущий эндокринолог, диетолог Международного медицинского центра «ОН КЛИНИК» Евгения Байтурова.

Кроме того, в составе ягод клюквы присутствуют лимонная, яблочная, бензойная, щавельная и янтарная кислоты. Содержит клюква и пектиновые вещества, биофлавоноиды и бетаин.

Полезные свойства клюквы

Антиоксидантное действие

Содержащийся в клюкве витамин С считается мощным антиоксидантом. Он помогает усваивать железо, вызывает гибель вредных микроорганизмов, способствует укреплению иммунитета и поддерживает стабильную выработку коллагена — главного компонента в составе кожи, мышц, костей и сухожилий.

Клюква — отличное средство для поднятия тонуса и работоспособности организма в периоды физического, эмоционального и умственного перенапряжения.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Полезные вещества (флавоноиды) в составе клюквы укрепляют сосуды, снижают уровень холестерина в крови и предотвращают образование тромбов. Регулярное употребление этих ягод способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы и снижению риска инсульта.

При заболеваниях печени

Исследование доказало, что употребление клюквы улучшает показатели жирового обмена, снижает инсулинорезистентность и уменьшает жировые отложения в печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).

Профилактика инфекций мочевыводящих путей

Клюква содержит особые вещества (проантоцианидины типа А), которые мешают бактериям, вызывающим инфекции, прикрепляться к стенкам мочевого пузыря и мочевых путей. Это снижает риск развития воспалений и помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Но если у вас уже диагностировали инфекцию, клюква будет бесполезна. В этом случае необходимо пройти лечение, назначенное врачом.

При похудении

Добавление этих ягод в рацион способствует снижению индекса массы тела и повышению уровня «хорошего» холестерина в организме.

При беременности

Клюкву рекомендуют беременным при отеках, варикозе, повышенном давлении и как источник витаминов. Высокое содержание флавоноидов в составе этой ягоды укрепляет сосуды, улучшает усвоение витамина С и поддерживает нервную систему, снижая риск послеродовой депрессии.

Клюквенный сок богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений, что делает его одним из наиболее ценных напитков для здоровья во время беременности.

Для здоровья полости рта

Высокое содержание в клюкве проантоцианидинов — веществ, которые не дают бактериям прикрепляться к зубной эмали — снижает риск образования налета и воспаления десен. Регулярное употребление ягод поддерживает здоровье полости рта.

Вред клюквы

Людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом с повышенной кислотностью, не рекомендуется употреблять клюкву, рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Надежда Литвинова-Гразион. Кислотность ягод довольно высокая, а это может усугубить симптомы перечисленных заболеваний.

Употреблять с осторожностью стоит ее и тем, у кого диагностирован сахарный диабет, так как в клюкве содержится большое количество сахара, в том числе глюкозы и фруктозы.

«Не рекомендуется также увлекаться клюквой людям, которые принимают медикаменты, понижающие свертываемость крови, так как она усиливает их действие», — Надежда Литвинова-Гразион, врач-диетолог.

Осторожность следует проявлять и тем, у кого есть камни в почках или предрасположенность к ним. В клюкве содержатся оксалаты, которые увеличивают риск развития заболевания.

Также клюква противопоказана людям с аллергией и детям до трех лет. Детям более старшего возраста вводить ее в рацион стоит небольшими порциями, следя при этом за реакцией организма.

Сколько клюквы можно съедать в день

100–150 граммов свежей клюквы можно съедать в день здоровому взрослому человеку.

Безопасная норма сушеной клюквы — не более двух столовых ложек в сутки, клюквенного сока — не более одного стакана.

Чтобы избежать дискомфорта и изжоги, эксперты рекомендуют есть клюкву после приема пищи, смешивая с медом или сахаром. Клюквенный сок можно разбавлять водой. Это нейтрализует излишнюю кислотность ягоды.

Натощак ягоды лучше не есть, чтобы не раздражать стенки желудка.

Воздержаться от употребления ягоды стоит и в вечерние часы, чтобы избежать перегрузки желудочно-кишечного тракта и проблем со сном.

Как выбрать клюкву

«Свежую клюкву следует покупать или собирать в середине сентября, когда она созревает. Свежие ягоды должны быть без пятен, упругими, большими, красными, блестящими и ароматными. Скукоженная кожица недопустима», — пояснила Евгения Байтурова.

При этом чаще всего ягоды продают именно в свежемороженом виде. Надпись на этикетке сообщает, как именно была выращена клюква:

«садовая» — ягоды с плантации;

«дикорастущая» — ягоды, собранные на природных территориях.

Последний вариант считается более полезным. При этом важно помнить, что клюква активно накапливает вредные вещества из почвы и воздуха, поэтому собирать или покупать следует только ягоды, выращенные в экологически чистых регионах.

Как хранить клюкву

Заморозка

Свежую клюкву можно хранить в холодильнике до трех недель. Если вы хотите сохранить ягоды дольше (например, на зиму, чтобы потом готовить из них морсы), упакуйте клюкву в специальные пакеты для заморозки и положите в морозилку — в таком виде она пролежит до года.

Замороженная клюква почти не теряет своих полезных качеств.

Сушка

«Ягоды можно сушить. Для этого их необходимо промыть и разложить на противень. Затем поместить в духовку на пять часов при температуре 60–70 градусов», — отметила Евгения Байтурова.

При таком способе из клюквы испаряется до 80 процентов влаги, она становится легкой и хрустящей. Хранить сушеную клюкву можно до одного года в полотняном мешке, бумажном пакете, деревянном коробе, керамической или стеклянной таре.

Из сушеной клюквы можно делать компоты, добавлять ее в выпечку, десерты, салаты или есть в чистом виде — как полезный снек в качестве замены сладостям.

Вяление

Более щадящий способ сохранения ягод — вяление.

Ингредиенты:

свежая клюква — 500 граммов;

сахар — 200 граммов.

Как готовить

Переберите и промойте ягоды. Смешайте клюкву с сахаром. Оставьте клюкву с сахаром на четыре-шесть часов, чтобы ягоды хорошо пропитались. Разложите клюкву на противне с пергаментом в один слой. Сушите в духовке при 50–60 градусах в течение четырех-шести часов с приоткрытой дверцей. Периодически переворачивайте ягоды, чтобы они подсохли равномерно. Готовые ягоды должны быть упругими и слегка хрустящими.

Хранить вяленые ягоды в герметичной таре в сухом прохладном месте можно до полугода. Используют вяленую клюкву так же, как и сушеную — добавляют в кексы, салаты, каши и йогурты, готовят из нее соусы и напитки, или едят в чистом виде.