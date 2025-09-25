Какие питательные вещества важны после тренировки

Еда после занятий спортом способствует восстановлению мышц, помогает нарастить мышечную массу, сделать вас выносливее и достичь поставленных целей. Однако очень важно питаться правильно.

После тренировки перекус или приём пищи должен быть сбалансированным. Он должен включать белки, жиры и углеводы.

Белок способствует восстановлению и росту мышц. Об этом сказала Лейсан Эколс, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по питанию. Как правило, рекомендуется потреблять 0,25 г белка на 1 кг массы тела или же 20-40 г сразу.

Углеводы необходимы для восполнения запасов гликогена в мышцах. В сочетании с белком они работают эффективнее.

Жиры помогают восстановиться после тренировки, дают долгосрочный запас энергии, поддерживают выработку гормонов и помогают организму усваивать витамины A, D, E и K. Умеренное количество жиров после физической активности может уменьшить воспаление, способствовать восстановлению клеток, улучшить в целом здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.