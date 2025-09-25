Биолог предупредил о рисках потребления тростникового сахара

Тростниковый сахар, который многие считают полезной альтернативой обычному, на самом деле не менее вреден при чрезмерном употреблении. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, тростниковый сахар относится к простым сахарам и по калорийности сопоставим с белым — около 4 ккал/г.

«Его чрезмерное потребление ведёт к избытку калорий и набору веса, увеличивает риск инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета 2-го типа, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени», — сказала Лялина.

Биолог также отметила, что тростниковый сахар, как и обычный, способствует размножению бактерий, вызывающих кариес, и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается предполагаемой пользы тростникового сахара, то она минимальна.

«Микроэлементы в тростниковом сахаре присутствуют в очень малых количествах и не компенсируют негативных эффектов большого потребления сахара».

Единственное преимущество тростникового сахара, по словам Лялиной, — это быстрая энергия, которую он даёт благодаря расщеплению сахарозы до глюкозы и фруктозы. Эксперт рекомендует употреблять его лишь как ароматическую добавку и в умеренных количествах.