Как производители врут в этикетах на продуктах

Современный потребитель сталкивается с обширным выбором продуктов питания, стараясь следовать принципам здорового образа жизни. Однако зачастую информация на упаковке не только не способствует принятию правильного решения, но и вводит в заблуждение.

В этой статье RuNews24.ru и нутрициолог Галина Леонова разберутся, каким образом пищевая промышленность манипулирует научными данными.

Этикетки продуктов питания начали появляться в 1970-х годах, изначально с акцентом на калорийность и содержание натрия. В наши дни потребление фастфуда и продуктов глубокой переработки стало привычным, что привело к спросу на информацию о пищевой ценности.

«На упаковках часто используются двусмысленные формулировки. Например, фраза "содержит очень мало насыщенных жиров" или даже "только из натуральных ингредиентов" не имеет четкого определения и может использоваться для рекламы. К примеру, ягоды годжи, которые рекламируются как "суперфуд", могут продаваться в 10 раз дороже обычной клубники, хотя их свойства схожи», — рассказала нутрициолог.

Галина Леонова подчеркивает:

«Эти манипуляции вводят потребителей в заблуждение, создавая иллюзию выбора между здоровыми и нездоровыми продуктами».

Многие потребители знают о необходимости избегать химических добавок, но производители замещают названия на более привлекательные, что затрудняет процесс выбора. Например, пусть добавка Е160с является паприкой, её название намного менее настораживает, чем индекс «Е».

Нутрициолог заметила, что недостаток прозрачности в ингредиентах делает выбор потребителей сложнее и в большинстве случаев, когда на упаковке указано «органическое» или «натуральное», это не всегда означает высокое качество продуктов.

Кейс Чили, где правительство ввело строгие правила по маркировке, служит хорошим примером. На упаковке нездоровой еды теперь наносятся черные знаки «Стоп». Этот простой подход помогает потребителям быстро определить, какие продукты не стоит приобретать. Исследования показывают, что эта мера способствовала изменению покупательских привычек.

Современные критерии оценки продуктов часто сводятся лишь к калорийности, но Галина Леонова замечает, что это совершенно неверный подход:

«Калория калории рознь. Например, шоколадные батончики могут содержать меньше калорий, чем орехи, но они не несут с собой той же пользы для здоровья».

Информация на упаковках продуктов зачастую не помогает, а наоборот, запутывает потребителей. Через манипуляции формулировками и представление данных, компании создают иллюзию выбора между здоровыми и нездоровыми продуктами, что может сильно повлиять на здоровье потребителя в долгосрочной перспективе. Эксперт Галина Леонова подчеркивает важность осознанного выбора и подчеркивает, что каждый потребитель должен обучаться и осознавать, какие действительно здоровые продукты он выбирает.

Лишь снизив влияние манипуляций со стороны пищевой промышленности и обладая знаниями о продуктах, мы сможем принимать более разумные решения для своего здоровья и благополучия.