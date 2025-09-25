Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшими листьями

Прогулка по осеннему парку или лесу, фотосессия с яркими листьями могут быть опасны для некоторых людей, предупредила врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что нужно знать аллергикам перед осенними прогулками.

По ее словам, людям с аллергией на сорные травы важно учитывать, что ее обострение возникает не только летом, но и осенью, поскольку до наступления холодов в воздухе сохраняется пыльца трав.

«Например, в южных областях России распространенной причиной аллергии становится амброзия, а в северных регионах — полынь. Помимо них, реакцию могут спровоцировать еще и крапива, марь, лебеда», — отметила врач.

Аллергию может вызвать и опавшая листва, которая сохраняет влагу и создает парниковый эффект — благоприятные условия для жизнедеятельности плесневых грибов. Максимальное количество их спор сохраняется до тех пор, пока температура окружающей среды не опустится ниже 10℃, добавила аллерголог.

«Хотя споры грибков редко поднимаются в воздух выше полуметра, контакт с ними становится возможным, когда люди активно взаимодействуют с листьями: собирают, подкидывают их вверх или, например, устаивают фотосессии среди них. Споры плесневых грибов могут вызывать кашель, насморк, чихание, покраснение и зуд слизистых оболочек», — Александра Горнак, аллерголог.

Чтобы минимизировать риски, людям с аллергией на споры грибов и пыльцу трав врач рекомендовала заранее готовиться и иметь при себе назначенные врачом препараты, например антигистаминные средства и глюкокортикостероиды местного или общего воздействия. Людям с бронхиальной астмой важно держать в доступной близости ингалятор, содержащий бронхорасширяющие вещества и кортикостероиды.

«По возвращении домой рекомендуется принять душ, постирать одежду, чтобы удалить с ее поверхности возможные аллергены. Также можно в помещении использовать очиститель воздуха с фильтром НЕРА, который разработан для удаления мелких частиц, пыли, грибковых спор», — также посоветовала аллерголог.

