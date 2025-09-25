Перечислены закуски, которые снизят уровень холестерина

Высокий уровень холестерина - это один из факторов риска развития болезней сердца. Помочь снизить его могут простые изменения в повседневном рационе. Вот несколько закусок, которые вкусны и при этом полезны для уровня холестерина в крови.

Ленивая овсянка. В овсе много бета-глюкана - типа растворимой клетчатки, снижающей уровень вредного холестерина. При этом регулярное употребление овса уменьшает показатели как общего холестерина, так и холестерина ЛПНП.

Микс орехов и семян. В миндале, грецких орехах, семенах тыквы есть соединения, которые снижают уровень холестерина. Это растворимая клетчатка и полиненасыщенные жирные кислоты.

Жареный нут. Это прекрасный источник клетчатки, которая помогает снизить холестерин. На одну чашку приходится 12,5 г клетчатки.

Хумус и овощные палочки. Хумус делают из нута, тахини и оливкового масла, в которых есть питательные вещества, влияющие на холестерин. Нут и тахини - это источники клетчатки, а оливковое масло - мононенасыщенных жиров и полифенольных антиоксидантов.

Эдамаме. Они богаты клечаткой и растительным белком. Эти вещества поддерживают здоровый уровень холестерина в крови.

Гуакамоле. Эту закуску можно легко получить из авокадо, которое содержит много мононенасыщенных жиров, способствующих снижению уровня холестерина ЛПНП и повышению уровня холестерина ЛПВП.

Яблочные дольки с миндальным маслом. Клетчатка, полезные жиры и растительный белок в этом блюде хорошо насыщают и поддерживают здоровый уровень холестерина.

Чиа-пудинг. Исследования показывают, что семена чиа способствуют снижению общего уровня холестерина и холестерина ЛПНП у людей с повышенным уровнем липидов в крови. Также они повышают уровень холестерина ЛПВП, который нужен для здоровья сердца.

Салат из тунца или лосося на крекерах. В консервированных тунце и лососе много омега-3 жирных кислот. Согласно исследованиям, регулярное употребление рыбы с высоким уровнем омега-3 снижает уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и жиров.

Нежирный творог с ягодами. Творог можно назвать отличным источником белка и кальция. У людей, которые регулярно употребляют обезжиренные молочные продукты, обычно более низкое кровяное давление и они реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ягоды при этом эффективно снижают уровень холестерина ЛПНП.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.