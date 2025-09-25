Эксперт поведал об особенностях осеннего рациона

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала об особенностях осеннего рациона для поддержания иммунитета. По ее словам, важно учитывать не только сами продукты, но и витамины с микроэлементами, дефицит которых чаще всего проявляется в холодный сезон.

«Например, витамин D является очень мощным иммуномодулятором. Принимать специальные препараты можно только по назначению врача: он подберет нужную дозировку на основании анализа крови. Не менее важен витамин С, стимулирующий выработку гамма-интерферона и поддерживающий противовирусный иммунитет. Для его получения в рацион стоит добавить клюкву, бруснику, облепиху и шиповник в виде морса или чая, замороженные ягоды или каши/творог с их добавлением. Также витамин С можно получить из зеленого лука и квашеной капусты», — отметила врач Сережина.

В целом осеннее питание должно стать более теплым и насыщенным по сравнению с летним: на смену арбузам и свежим огурцам приходят наваристые супы, густые каши, запеченные овощи. Как подчеркнула собеседница издания, в меню следует включить жирную морскую рыбу с омега-3 кислотами, орехи, сухофрукты натуральной сушки, а также специи с разогревающим эффектом (имбирь, корица, гвоздика, кардамон), которые позволяют организму адаптироваться к снижению температуры. Сладости и выпечку лучше заменить вялеными ягодами, сушеной малиной, натуральными фруктовыми чипсами. Все эти продукты насыщают организм витаминами и микроэлементами, уменьшают нагрузку на пищеварительную систему.