Врачи рассказали, как правильно питаться до и после прививки от гриппа

Джонатан Ядлоски, доктор медицины, говорит, что вакцина от гриппа и мытьё рук - одна из лучших защит от этого заболевания. По словам медсестры Патрисии А. Стинчфилд, всем людям в возрасте от 6 месяцев и старше каждый год нужно ставить эту прививку. Вот что при этом лучше всего есть и пить.

© Ferra.ru

Перед прививкой

Пейте на две чашки воды в день больше. Полностью менять рацион нет необходимости, но важно поддерживать водный баланс.

Отдавайте предпочтение противовоспалительной пище. Это свежие овощи и фрукты, полезные жиры (рыба, орехи), цельнозерновые продукты, фасоль, чечевица и многое другое.

Старайтесь есть сбалансированные разноцветные блюда. Они должны включать фрукты и овощи, которые считаются наиболее питательными продуктами.

Возьмите с собой закуску. Доказано, что небольшое количество воды и перекус перед вакцинацией иногда предотвращают обмороки, вызванные тревогой.

После прививки

Пейте достаточно жидкости. Один из побочных эффектов прививки от гриппа - лёгкая головная боль. Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог и дипломированный диетолог, говорит, что обезвоживание может её усугубить.

Добавьте в рацион немного пребиотиков и пробиотиков. Некоторые данные показывают, что продукты с этими веществами могут сделать вакцину эффективнее. Старайтесь употреблять фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, йогурт, кефир, ферментированные продукты.

При тошноте ешьте простые продукты. К ним относятся макароны, рис, солёные крекеры, авокадо, бананы.

Поддерживайте здоровые привычки в еде. Это отличный способ поддержать здоровье и благополучие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.