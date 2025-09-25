Назван напиток, защищающий печень от жировых повреждений

Ученые из Тайваня и Японии выяснили, что порошковый зеленый чай матча способен защищать печень от повреждений, вызванных употреблением жирной и сладкой пищи. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что добавление матчи в рацион крыс снижало уровень жировых отложений в печени, улучшало чувствительность к инсулину и уменьшало воспаление.

Особенно заметным оказался эффект при высокой дозе: уровень триглицеридов в крови и печени падал, показатели воспалительных цитокинов снижались. Кроме того, у животных, получавших матчу, наблюдалось увеличение числа полезных кишечных бактерий, таких как Akkermansia и Faecalibacterium, что указывает на восстановление здорового микробиома.

По словам авторов, регулярное употребление матчи может не только замедлить развитие неалкогольной жировой болезни печени, но и помочь регулировать обмен липидов и сахара в крови. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность напитка в клинических условиях у людей.

