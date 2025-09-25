Перечислены простые продукты, богатые белками

Белок - один из трёх макронутриентов, которые нужны нашему организму. Получить его можно из различных продуктов. Вот какие из них лучше всего подходят для утреннего приёма пищи.

Семена конопли. Всего 3 столовые ложки этих семян содержат 10 г белка. Также в них много клетчатки и полезных жиров.

Творог. В половине стакана творога содержится 12 г белка. Кроме того, он богат кальцием, который нужен для здоровья костей. Выбирайте сорта с низким уровнем натрия, если следите за потреблением соли или придерживаетесь полезной для сердца диеты.

Процеженный (греческий) йогурт. Порция на 170 г даёт около 15 г белка. Этот йогурт настолько универсален, что может использоваться вместо сметаны.

Яйца. Из одного большого яйца вы получите около 6 г белка. Также это источник таких питательных веществ, как витамин B12 и D, холин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.