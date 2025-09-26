Какие продукты в магазинах обходят стороной онкологи

Врачи-онкологи советуют часто не употреблять некоторые привычные нам продукты, при этом речь не о фастфуде. Специалисты не призывают полностью отказаться от них, но рекомендуют осознанно снижать потребление опасной пищи. Первый такой продукт — магазинная курица. В промышленном птицеводстве часто используют антибиотики или гормоны роста. При жарке остатки веществ из корма могут превращаться в опасные канцерогены. Медики выбирают охлажденную, а не замороженную птицу, а также обаятельно снимают кожицу перед готовкой и по возможности выбирают фермерскую продукцию. Второй пункт — переработанное мясо: колбасы, сосиски и бекон. ВОЗ давно внес их в список канцерогенных из-за нитритов и нитратов, которые в организме становятся вредными соединениями. Лучше готовить их дома или минимизировать потребление таких продуктов. Третий продукт — молоко с длительным сроком хранения. Высокотемпературная обработка не только убивает бактерии, но и меняет структуру белков. Также в промышленном молоке можно встретить следы гормонов или стабилизаторов. Альтернативой может стать молоко с коротким сроком годности или растительные аналоги. Четвертый пункт — рафинированные растительные масла. В них нарушен баланс омега-жиров. Кроме того, при жарке они легко окисляются, выделяя канцерогены. Для готовки лучше выбирать топленое или кокосовое, поскольку у них высокая точка дымления, поясняет Денис Мгеладзе в своем блоге «Тюнинг тела». Ранее врач-онколог Суна Исакова рассказала, что о проблемах со здоровьем могут говорить не только привычные симптомы, но и запахи, особенно незнакомые и навязчивые. Это происходит из-за нарушений в работе обонятельных центров мозга, писал «ГлагоL«.

© ГлагоL