Тренер объяснил, как вести активный образ жизни при удаленной работе

Продолжительное использование персонального компьютера может привести к физическому утомлению и болевым ощущениям в области спины в результате гиподинамии. Для предотвращения этих негативных последствий Анастасия Шаповалова, тренер сервиса бережного фитнеса WowFit, рекомендует интегрировать короткие физические нагрузки в рабочий процесс.

По мнению специалиста, такие упражнения способствуют повышению уровня энергии, улучшению осанки и снижению мышечного напряжения в области спины и плеч. Они также оказывают положительное влияние на профилактику головных болей, улучшение кровообращения, когнитивных функций и психоэмоционального состояния за счет стимуляции выработки эндорфинов. Даже незначительные физические активности способствуют снижению уровня стресса и восстановлению работоспособности.

Она добавила в беседе с РИАМО, что для выполнения упражнений в течение рабочего дня рекомендуются суставная гимнастика, статическая растяжка, дыхательные техники, базовые многосуставные упражнения, а также силовые и кардиоупражнения низкой интенсивности. Начинать следует с коротких сессий продолжительностью 3-5 минут, избегая выполнения резких и высокоамплитудных движений.

Анастасия Шаповалова акцентирует внимание на необходимости соблюдения индивидуального подхода к физическим нагрузкам, обеспечении адекватного уровня гидратации и исключении выполнения сложных упражнений, представляющих потенциальный риск травматизма. В случае недостаточной уверенности в собственных физических возможностях рекомендуется обратиться к квалифицированному тренеру для проведения онлайн-тренировки.