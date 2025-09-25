В России проведут «День здоровья»

В предстоящую пятницу, 26 сентября, в поселке Батарейная Ленинского района Иркутска состоится масштабная акция «День здоровья». С 10 утра до 5 вечера на Центральной улице у дома №17 будут развернуты мобильные медицинские комплексы, где жители смогут пройти комплексное обследование.

В программе мероприятия: экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина, тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис, УЗИ щитовидной железы и почек, флюорография и другие виды диагностики. В специально оборудованном прививочном пункте можно будет бесплатно вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Консультации проведут терапевт, онколог, психиатр-нарколог и медицинский психолог.

