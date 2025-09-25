Какие продукты нельзя есть при приеме магния

БАДы с магнием помогают восполнить дефицит этого вещества. При этом некоторые продукты и напитки затрудняют его усвоение или даже могут увеличивать его потерю. Вот с чем стоит быть осторожнее.

© Ferra.ru

Шпинат. Он содержит много оксалатов, которые связывают с магнием в кишечнике. Исследования показывают, что усвоение магния из шпината ниже, чем из зелени, в которой мало оксалатов. Также в шпинате есть фитаты, способные тоже влиять на усвоение магния.

Фасоль. Она может немного ограничивать усвоение магния из-за фитиновой кислоты и некоторых видов клетчатки. Принимайте добавки с магнием за несколько часов до блюд, содержащих фасоль.

Тофу. В его состав входят фитаты, связывающиеся с магнием и ухудшающие его усвоение.

Кола. Этот напиток содержит фосфорную кислоту, которая может заставить почки выводить больше магния. Усиливать этот эффект может ещё и большое количество натрия в газировке.

© Kinga Krzeminska / Getty Images

Кофеин (кофе и чай). Это мочегонное, которое может вызвать потерю магния с мочой.

Алкоголь. Он увеличивает выведение магния с мочой, снижает его всасывание в кишечнике и может даже нарушить работу почек при длительном употреблении. Злоупотребление спиртным тесно связывают с низким уровнем магния.

Молочные продукты или продукты, богатые кальцием. Кальций конкурирует с магнием за всасывание в кишечнике. Это касается сыра, молока, йогурта, добавок с кальцием, продуктов, в которым много кальция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.